Rainbow Six Siege – Dänische Angreiferin NØKK vorgestellt

Ubisoft stellt den ersten Operator der kommenden Operation Phantom Sight vor. Es handelt sich um den Operator NØKK, welche den dänischen Spezialeinheiten, Jægerkorpsets angehört. Sie ist eine Undercover-Agentin und es gibt kaum Informationen über ihre Geschichte. Ausgebildet um zu infiltrieren oder Informationen zu beschaffen, entwickelte sie zusammen mit Grace „Dokkaebi“ Nam das HEL Gerät. Durch dieses Gerät wird NØKK sprichwörtlich zum Geist und man sollte seine Augen überall haben.

Kurze Vorstellung von NØKK

In einem kurzen Vorstellungsvideo wird NØKK vorgestellt und lässt Spekulationen offen wie ihre HEL Gerät in Rainbow Six: Siege intergriert wird. Am 19. Mai sollen alle Infortmationen der Season zwei, des Year 4 vorgestellt werden. Unter anderem sollen noch ein amerikanischer Operator, sowie eine neue Map mit dem Namen Cafe folgen. Hier der Trailer zu Nokk.

Quelle: Ubisoft