Nintendo Switch – Verkäufe überholen PS4

Auch wenn Nintendo es mit der vergangenen Konsolengeneration schwer hatte, startete die Nintendo Switch seit ihrem Release vor 2 Jahren durch und konnte zuletzt nun sogar die PlayStation 4 überholen.

Nintendo Switch verkauft sich in Japan besser

In Japan näherte sich in den letzten Monaten die Anzahl der verkauften Hybrid-Konsolen stark an die Bestmarke der PlayStation 4 an. Nun wurde diese offiziell von Nintendo überboten. Die Nintendo Switch wurde derzeit in Japan insgesamt 8.125.637 verkauft, während die PlayStation 4 lediglich 8.077.756 verkaufte Exemplaren vorzuweisen hat. Bei dieser Rechnung werden im übrigen nicht nur die herkömmliche PlayStation 4 mit einbezogen sondern ebenfalls die verbesserte PlayStation 4 Pro. Bezogen auf den Release der beiden Konsolen, Nintendo Switch und PlayStation 4, ist es erstaunlich, welchen Erfolg Nintendo im Land der aufgehenden Sonne genießt.

