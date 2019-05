Hearthstone – Neue Singleplayer-Kampagne “Der große Coup” ab heute spielbar

Es gibt neue Einzelspielerinhalte für Hearthstone. Ab heute könnt ihr die ersten beiden Kapitel von “Der große Coup” spielen. Dabei handelt es sich um ein neues Abenteuer, bei welchem ihr ähnlich wie bei der Monsterjagd und in der Trollarena gegen die unterschiedlichsten Bosse antreten könnt. Doch natürlich gibt es ein paar Wendungen, die so nicht üblich sind.

Neues Hearthstone-Abenteuer legt viel Wert auf den Wiederspielfaktor

In “Der große Coup” schaltet ihr dem Voranschreiten in den Missionen und dem Erfüllen von Spezialzielen neue Decks und Fähigkeiten für eure Helden frei. Somit könnt ihr euch immer wieder an den Herausforderungen stellen, nur unter anderen Voraussetzungen. Gelegentliche Anomalien sorgen nochmal für einen gewissen Pepp. Das erste Kapitel der neuen Hearthstone Solo-Kampagne ist kostenlos, alle weiteren Kapitel könnt ihr käuflich oder mit Ingame-Währung erwerben. Kapitel zwei könnt ihr bereits jetzt kaufen, die restlichen drei Kapitel werden im Laufe der Woche freigeschaltet.

Quelle: playhearthstone