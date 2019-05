Rescue HQ – The Tycoon – Release für den 28. Mai geplant

Der deutsche Publisher Aerosoft mit seinem Sitz am Flughafen Paderborn/Lippstadt ist bekannt für die Veröffentlichung von Simulationen, wie OMSI, Train Simulator 2014 und Die Feuerwehr Simulation – Notruf 112. Für den 28. Mai 2019 ist eine weitere Simulation aus dem Hause der stillalive Studios geplant. Die östererichische Spieleschmiede ist bisher bekannt für den Bus Simulator 18. Mit Rescue HQ – The Tycoon macht sich das Studio auf in neue Gewässer, denn nun dürft ihr euch um die Sicherheit eure Bewohner kümmmern, eine eigene Basis aufbauen und Einsätze koordinieren.

Deutschland das Land der Simulationen

In Rescue HQ – The Tycoon übernehmt ihr die Aufgabe der Leitung über die Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst. Personal will verwaltet werden und eure Basis ausgebaut werden. Ihr entscheidet wo euer Schwerpunkt liegt und müsst mit knappen Ressourcen wirtschaften. Habt ihr das Zeug dazu die Verantwort zu übernehmen? Das könnt ihr ab Ende Mai bei Steam herrausfinden und Rescue HQ – The Tycoon muss beweisen ob es im Land der Simulationen bestehen kann.

Keyfeatures der Simulation

Hier die wichtigesten Keyfeatures von Rescue HQ – The Tycoon und ein Trailer der euch die Idee näher bringt

Drei Blaulicht-Departments unter einem Dach

– Drei verschiedene Herausforderungen und Herangehensweisen

2 verschiedene Settings, angelehnt an Berlin und New York, mit entsprechend unterschiedlichen Fahrzeugen

Ressourcenmanagement

Unvorhergesehene und abwechslungsreiche Einsätze

Großer Wuselfaktor durch Personal, das seinen Tätigkeiten nachgeht

Umfangreiche Modding-Möglichkeiten aller Assets, Karten und Missionen

Tag-/Nacht-Zyklus mit Schichtsystem und wechselnden Notfallarten

Stufe deine Neulinge zu Veteranen herauf

„Papierkram“ der Polizeiabteilung, der bearbeitet werden muss – wäge ab, ob du Polizisten dem Papierkram zuweist oder auf Einsätze schickst

Medizinische Abteilung – Patienten-Feature. Rüste die Station mit medizinischer Ausstattung aus, um Patienten zu behandeln und von der Versicherung bezahlt zu werden

Feuerwehrabteilung – große Einsätze, die viel Ausrüstung, Fahrzeuge und Personal erfordern

Kaufe Land, um dein Hauptquartier auszubauen, und statte es nicht nur mit Dingen aus, die für die Funktion des HQs benötigt werden, sondern auch solchen, die die Stimmung deiner Angestellten verbessern

Basierend auf deiner Leistung wirst du wöchentlich vom Rathaus bezahlt

Erhalte Belohnungen für erfolgreich beendete Notfälle – direkt in Form von Geld und Ansehen, verzögert wie bei Papierkram, Patienten und Gefangenen, oder komplexere Dinge wie neue Mitarbeiter, Arbeitsstationen, Freischaltungen, etc.

Langzeit-Szenario, dass dich vor Herausforderungen stellt. Es sorgt für Wellen an Notfällen in bestimmten Intervallen, die du am Zeitstrahl verfolgen und auf die du dich vorbereiten kannst

Ziele und Erfolge, die dich durch die Spielerfahrung führen

– Sorgen für eine kontinuierliche Herausforderung

– Halten den Schwierigkeitsgrad auf deinem Geschicklichkeitslevel

