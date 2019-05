Origin Access – Diese Spiele kommen im Mai

Abonnenten des EA Dienstes Origin Access dürfen sich natürlich auch im Mai über neues Spielefutter freuen. Während sich aktuelle Gerüchte um die Implementierung von Battlefield V zunächst nicht bewahrheiteten, dürfen sich Abonnenten nun aber über einige andere, interessante Titel freuen.

Diese Spiele erwarten euch im Mai

Abonnenten des Dienstes Origin Access sowie Premium Mitglieder dürfen im laufenden Monat zunächst einmal die Strategiespiele Into the Breach und FTL: Faster Then Light sowie der Plattformer Shift Quantum und das Survival-Horror-Adventure Detention konsumieren. Nutzer des kostspieligeren Origin Access Premier können sich zu den genanten Titeln ebenfalls noch über Tropico 6 sowie Mutant Year Zero: Road to Eden freuen. Dabei handelt es sich selbstverständlich um die uneingeschränkten Vollversionen, die ihr gänzlich nach Belieben konsumieren dürft.



Quelle: Playm