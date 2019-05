Nintendo Direct – Neue Ausgabe kommt noch diese Woche

In Unregelmäßigkeit meldet sich Nintendo immer wieder mit einer Nintendo Direct zurück, einem Video-Format bei dem der japanische Konzern aktuelle Informationen zu kommenden Spielen oder Hardware an die Öffentlichkeit trägt. Nun gab man bekannt, dass noch in dieser Woche das bekannte News-Format ausgestrahlt werden soll.

Was wird Nintendo zeigen?

Demnach können Fans am 16. Mai 2019 um 0:00 Uhr deutscher Zeit live die Ausstrahlung der Nintendo Direct verfolgen. Wer so spät allerdings nicht wach bleiben will, kann das Video auch zu einem späteren Zeitpunkt auf dem YouTube-Kanal von Nintendo nachholen. Anstatt über differente Themen zu sprechen, wird sich die gesamte Nintendo Direct um den First-Party-Titel Super Mario Maker 2 drehen. Der Jump’n’Run-Baukasten soll bereits am 28. Juni 2019 für die Nintendo Switch erscheinen.



Quelle: Nintendo DE via Twitter