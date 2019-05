Xbox Game Pass – Diese Spiele sind ab Juni nicht mehr zugänglich

Wie in jedem Monat erweitert Microsoft den hauseigenen Abo-Dienst Xbox Game Pass um zahlreiche Titel. Andersherum müssen aber ebenfalls einige Spiele das Angebot wieder verlassen. Der Redmonder Konzern hat nun die Software bekannt gegeben, die ab Juni nicht mehr im Portfolio des Xbox Game Pass zu finden sein wird.

Welche Spiele müssen den Dienst verlassen?

Insgesamt werden in diesem Monat 6 Spiele ausortiert. Darunter vor allem Xbox 360-Titel, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar waren. Mitunter dabei sind Action-Adventure Star Wars: The Force Unleashed sowie Star Wars: The Force Unleashed 2, Mega Man Legacy Collection oder MotoGP 17. Zudem werden ab Juni ebenfalls Comic Jumper und Ms. Splosion Man nicht mehr über das Abo zur Verfügung stehen. Abonnenten des Xbox Game Pass erhalte derzeit einen Rabatt von 20 Prozent und können sich die Spiele so auch unbefristet vergünstigt sichern.

Xbox Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox One – Download Code Über 100 Games - Riesige Auswahl an Blockbustern und monatlich neuen Inhalte

Neue Exklusivtitel - Spielen Sie neue Xbox Exklusivtitel direkt ab Veröffentlichung und solange Sie möchten

Wenig zahlen, viel spielen - Lernen Sie jetzt den Xbox Game Pass kennen und erleben Sie so viel Spielspaß wie nie zuvor

Erleben Sie ein Vielzahl an Spielen jedes Genres sowie Blockbuster und von Kritikern gefeierte Indie-Games

Sparen Sie 20% beim Kauf von Xbox One Spielen im aktuellen Game Pass Katalog und erhalten Sie zusätzlich 10% auf jedes Xbox One Spiele-Add-on.

Quelle: gameswelt