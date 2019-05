Pokémon – neuer Mobile-Titel in Arbeit

Nachdem zuletzt mobil vor allem der AR-Blockbuster Pokémon GO durchstarten konnte, scheint Nintendo nun an einem weiteren Spiel für Smartphone im populären Pokémon-Universum zu werkeln.

Was erwartet uns?

So veröffentlichte Entwickler DeNA unlängst einen aktuellen Geschäftsbericht, in welchem bekannt gegeben wird, dass man an einem neuen Titel rund um die japanischen Taschenmonster arbeitet. Hier heißt es, das man in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company an einem Titel für Smartphones werkelt, welches ebenfalls noch in diesem Fiskaljahr veröffentlicht werden soll. Das aktuelle Fiskaljahr läuft noch bis zum 31. März 2020. Weitere Details sollen – laut dem Bericht – bereits in Kürze folgen. Worum es sich bei dem Pokémon-Spiel also genau handelt ist derzeit noch nicht klar. Entwickler DeNA arbeitete zuvor bereits an zahlreichen Smartphone-Spielen für Nintendo wie zum Beispiel Super Mario Run, Fire Emblem Heroes oder Animal Crossing: Pocket Camp.

Quelle: Netzwelt