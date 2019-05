Netflix – Bald mit eigenen Videospielen?

Die E3 steht bevor und hält schon jetzt so einige Überraschungen parat. Eine davon bringt eines der größten Streaming-Portale mit.

Offenbar plant Netflix Videospiel-Adaptionen von deren Originalproduktionen zu produzieren. Das geht aus einem Tweet hervor, welcher von Geoff Keighley veröffentlicht wurde. Somit stehen die Chancen gut, dass wir in Zukunft wohl auch als Mitglied der Umbrella Academy den Weltuntergang verhindern müssen oder als Mike, Lucas oder Dustin auf Monsterjagd gehen. Doch wann es so weit kommt, steht noch in den Sternen. Aufschluss darauf werden wir wohl auf der diesjährigen E3 erfahren. Wir dürfen gespannt sein.

This year at @e3 we are welcoming @netflix for a special #e3Coliseum panel with updates and news about its plans in the gaming space. pic.twitter.com/eLNSSdHKru

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 13, 2019