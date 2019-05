PENTA Sports – Jessica Bolden ist Head Coach bei PENTA

Im PENTA-Hauptquartier in Berlingibt es einen interessanten Neuzugang.

Jessica Bolden ist neuer Head Coach bei PENTA

Die Australierin ist der neue Head Coach des Rainbow Six Siege eSport-Teams von PENTA. Mit ihren gerade einmal 23 Jahren hat sie schon so einiges vorzuweisen. Nach dem Studium in Verhaltenspsychologie schaffte sie es in die Rainbow Six Challenger League. Und zwar als erste Australierin. Nach diesem Erfolg bewarb sie sich bei PENTA als Analystin. Dort konnte sie schnell von sich reden machen, indem sie unglaublich effektive Strategien entwickelte. Dadurch stand einer Position zum Head Coach nichts mehr im Wege. Sie hat sich in der Szene mittlerweile einen respektvollen Namen gemacht und wurde auch schon von Ubisoft als Caster engagiert. Des Weiteren befasst sie sich auch Abseits ihres Werkens bei PENTA mit dem etablieren einer weiblichen Rainbow Six-Szene. Jessica Bolden ist außerdem auch auf Twitch präsent.

WASDkeys P100 Gaming Mauspad Pro Mousepad Mouse Mat - Stoff - Gummierte, Rutschfeste Unterseite - Hochwertiges Material - 320 x 250 x 3mm - Schwarz Speziell beschichtetes und hochwertiges schwarzes Stoffmaterial / Strapazierfähig / Kein Ausfransen / Kein Ablösen

Reibungswiderstand speziell abgestimmt auf Low-Sense- & Mid-Sense-Spieler

Extrem gute Gleiteigenschaften / rutschfeste Unterseite / große Auflagefläche (320 x 250mm) / geringe Höhe von nur 3 mm

Genau und präzise: Mit der besten Ausrüstung zu Ihrem besten Spiel: Das WASDkeys Mauspad ist für Laser- und optische Gaming-Mäuse optimiert

Glatte Oberfläche: Die Maus verzögert keine Sekunde auf der Textiloberfläche - schnelle Reaktion

Quelle: PENTA Sports (via Pressemeldung)