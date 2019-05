Overwatch Leauge – San Francisco Shock Finalsieger von Phase 2

San Francisco Shock standen schon von Anfang an hoch im Kurs. Der Favorit schaffte es fast ohne Probleme ins Finale der Phase 2.

San Fransisco Shock kommt als Sieger aus Phase 2

Das Finale bot noch einmal jede Menge Spannung. San Fransisco Shock traf dort auf die bisher ungeschlagenen Vancouver Titans. Dort konnten sie der Siegessträhne ihrer Kontrahenten ein abruptes Ende bereiten. Mit 4:2 fegten Shock die Titans aus der Blizzard Arena in Los Angeles. Durch den Sieg kamen satte 200.000 US-Dollar in die Teamkasse. Um ins Finale einzukehren, siegten Shock mit einem astreinen 4:0 gegen Hangzhou Spark. In den Viertelfinal-Runden mussten die Shanghai Dragons dran glauben und wurden 3:1 aus der Arena gefegt. Zum Wochenende hin wird es noch einmal so richtig spannend. Denn am 16. und 17. Mai findet das Allstars-Event der Overwatch-League statt. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Blizzard (via Pressemeldung)