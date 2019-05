Life is Strange 2 – Bug löschte Speicherstand auf der PlayStation 4

Zuletzt veröffentlichte Entwickler Dontnod Entertainment Episode 3 des Adventure-Sequels Life is Strange 2. Einigen Fans könnten mit dem Start der aktuellen Folge allerdings eine böse Überraschung erleben.

Gibt es zum Start von Episode 3 eine Lösung?

Demnach hat sich in der PlayStation 4-Fassung des Episoden-Hits ein unerfreulicher Bug eingeschlichen, der euren bisherigen Speicherstand bis auf weiteres entfernte. Dieser Fehler soll am Ende von Episode 2 auf der Sony Heimkonsole eingetreten sein. Wer diese zum Ende gebracht hat, könnte von dem Problem nun ebenfalls betroffen sein. Am Ende von Episode 2 gibt es auf diesen Fehler erst einmal keinen Hinweis. Spieler dürfte dieser Bug vorrangig mit dem aktuellen Release von Folge 3 aufgefallen sein. Hier wird man ohne diverse Speicherdaten darauf hingewiesen, dass man entweder mit den voreingestellten Entscheidungen beginnen soll oder die ersten Episoden noch einmal nachholen muss. Eine Möglichkeit seinen alten Speicherstand zurück zu bekommen gibt es indes nicht. Dontnod hat aber bereits einen Patch herausgebracht, der zumindest zukünftige Spieler vor diesem Problem schützt.

