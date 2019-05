Ghost Recon Breakpoint – Erneut exklusiv im Epic Games Store

Wie bereits zuvor hat Ubisoft sich auch mit dem kommenden Blockbuster Ghost Recon Breakpoint erneut zu Epic Games hauseigener Vertriebsplattform bekannt.

Steam vs. Epic Games Store

Bereits bei dem Koop-Shooter The Division 2 als auch dem Strategie-Titel Anno 1800 entschied sich Ubisoft dazu der Steam Konkurrenz den Vorrang zu gewähren. So waren beide Titel nicht über Valves Vertriebsplattform zu erwerben. Wer die beiden Blockbuster dennoch digital auf dem PC spielen wollte, musste auf Ubisofts Plattform Uplay oder auf den Steam Konkurrenten Epic Games Store zurückgreifen. Dieser Exklusiv-Deal soll mit dem Release von Ghost Recon Breakpoint nun beibehalten werden. Zur Veröffentlichung am 4. Oktober 2019 werdet ihr den Taktik-Shooter digital erneut nur über den Epic Games Store erwerben können. Die Standard, Deluxe und Ultimate Edition von Ghost Recon Breakpoint sind derzeit dort bereits vorbestellbar.



Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition - [PlayStation 4] Der Nachfolger des preisgekrönten Spiels Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Schlüpfen Sie in die Haut eines Ghosts, eines Elitesoldaten des US-Sondereinsatzkommandos, der hinter feindlichen Linien gestrandet ist

Experimentieren Sie mit dem brandneuen Klassensystem, welches Ihnen völlige Freiheit gewährt: Ob lautlos als Panther, als Sturmsoldat oder präziser Scharfschütze - die Entscheidung liegt allein bei Ihnen

Kämpfen Sie allein oder im Team. Treffen Sie sich mit Ihrem Squad in der Kontaktzentrale und schreiten Sie gemeinsam durch die Kampagne oder gegeneinander in spannende pvp Schlachten

Verletzt, verirrt, ohne Backup und gejagt von Ex-Ghosts kämpfen Sie auf Auroa um Ihr Überleben

Quelle: VG247