Saints Row 5 – Ankündigung auf der E3?

Publisher Deep Silver wird schon bald neue Informationen zur Zukunft von Saints Row bekannt geben. Erwartet uns womöglich schon bald ein fünfter Teil?

Via Twitter meldete sich Deep Silver unlängst zu Wort und deutete eine baldige Ankündigung zum Saints-Row-Franchise an. Demnach sollen Fans unbedingt den Unternehmenseigenen YouTube-Account im Auge behalten. Was genau uns dort erwarten soll, verriet man in diesem Kontext aber natürlich nicht.

Der kryptische Tweet des Unternehmens rief selbverständlich Fans der Serie auf den Plan, die bereits eifrig spekulieren. Ein Saints Row 5 ist dabei mitunter eines der beliebtesten Gerüchte.

Denkbar wäre die Ankündigung eines Saints Row 5 aber allemal, liegt der letzte Teil mit Gat Out Of Hell doch schon fast vier Jahre zurück. Wahrscheinlich wäre auch eine Vorstellung im Rahmen der anstehenden E3 2019.

Subscribe to the Official Saints Row YouTube channel so you don't miss a thing… we have exciting things ahead for the Saints, you don't want to miss out!

Get notified on announcements, new trailers and great video content – https://t.co/lhqvPTbAQY pic.twitter.com/rGg0TGsDNN

— Official Deep Silver (@deepsilver) May 9, 2019