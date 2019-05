Final Fantasy VII Remake – Endlich neuer Trailer während der State of Play veröffentlicht

Das Final Fantasy VII Remake gibt es noch. Nachdem es lange still um den Titel war, wurde während der State of Play Präsentation von Sony endlich ein neuer Trailer gezeigt. Darin erhalten wir neben einigen Cutscenes auch einen weiteren Einblick in das neue Gameplay.

Final Fantasy VII Remake wird eher actionlastig

Die Fans sind gespalten. Auf der einen Seite erscheint mit dem Final Fantasy VII Remake einer der beliebtesten Teile der Reihe neu in überarbeiteter Grafik und mit Sprachausgabe, auf der anderen Seite wird das Spiel episodisch veröffentlicht und erhält, wie man im Trailer sehen kann, auch gameplaytechnisch eine Überarbeitung. Diese bereitet vielen Fans Sorgen, da sie ein wenig von dem rundenbasierten Kampfsystem abdriftet und mehr zu einem actionlastigen Gameplay hinführt. Was auch immer man von dem bereits gezeigten Gameplaymaterial halten mag, der Trailer macht Bock auf mehr. Zum ersten mal sieht man zum Beispiel Aerith im neuen Design, was für so manchen Luftsprung sorgen dürfte. Ein Releasedatum wurde mit dem neuen Trailer jedenfalls nicht verkündet, doch im Juni sollen weitere Informationen folgen.

Quelle: Final Fantasy via Youtube