Predator: Hunting Grounds – Neuer PS4-Exklusivtitel angekündigt

Im Rahmen des gestrigen State of Play Stream hat Sony unter anderem den Exklusivtitel Predator: Hunting Grounds vorgestellt.

Mit dem Predator auf die Jagd

Mit Predator: Hunting Grounds soll die PlayStation 4 zum Ende ihres Lebenszyklus einen weiteren Exklusivtitel spendiert bekommen. Umgesetzt wird das Projekt dabei von Illfonic und den Worldwide Studios in Kooperation mit Lizenzinhaber Fox.

Das Spiel wird selbverständlich auf dem bekannten Action-Franchise basieren und einen asymmetrischen Multiplayer bieten. Während ein Spieler in die Rolle des übermächtigen Predators schlüpft, müssen die anderen Spieler versuchen etwaige Missionen zu erfüllen ohne von eben jenem Wesen niedergestreckt zu werden.

“One group of players will control members of an elite Fireteam who pack state-of-the-art conventional firepower, from shotguns and SMGs to sniper rifles and more.Meanwhile, one player will control the Predator: a stealthy, acrobatic killing machine bristling with exotic alien technology such as the infamous Plasmacaster. As the Fireteam attempt to carry out paramilitary missions – annihilating bad guys and recovering important items – the Predator will be closing in, using its advanced vision mode to track and ambush its prey.”

Predator: Hunting Grounds soll grob 2020 für die PlayStation 4 erscheinen. Ob der Titel womöglich auch den Sprung auf die herannahende PlayStation 5 schafft, ist bisher nicht bekannt.

Quelle: Sony