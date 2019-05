Pokémon – Neuer Mobile-Titel mit den Taschenmonstern in Entwicklung

Zu Pokémon GO braucht man eigentlich nichts mehr sagen. Der Mobile-Titel war extrem erfolgreich, wird auch heute noch von zahlreichen Fans gespielt und stetig mit neuen Updates versehen. Nun befindet sich jedoch anscheinend ein neues Mobile-Spiel mit den Monstern in Entwicklung. Ein zweiter Teil von GO ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Mehr Pokémon für das Handy im nächsten Jahr

Grund dafür ist der Entwickler. Demnach arbeitet nicht Pokémon GO-Entwickler Niantic, sondern DeNA eng mit der Pokémon Company zusammen. Diese sind auch für andere Mobile-Titel von Nintendo verantwortlich, wie zum Beispiel Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp und das bald erscheinende Mario Kart Tour. Qualitativ haben sie ihre Fähigkeiten also bereits unter Beweis gestellt und dürften sich auch mit den Taschenmonstern keine Fehler leisten. Das neue Pokémon Mobile-Game soll 2020 erscheinen.

