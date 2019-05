Playstation 4 – Neue Funktionen sollen kommen

Die Playstation 4 ist zwar ein gigantischer Erfolg für Sony, Fans haben aber noch immer einige Wünsche in Sachen Funktionalität. Ein paar davon werden wohl bald erfüllt.

Playstation 4 bekommt neue Funktionen

Der bekannte Playstation Insider Tidux teilte via Twitter mit, dass einige neue Features für die PS4 kommen werden. Der Playstation Store wird eine Wunschliste erhalten sowie eine Funktion um Spiele verschenken zu können. Trophy Hunter bekommen eine Fortschrittsanzeige (z.B. eine Trophäe benötigt 100 Kills, dann seht ihr wie viele Kills ihr bereits habt) für Trophäen. Für alle Spiele werden zudem Timelogs und Stats verfügbar sein. Und wer gerne Ordnung in seine Sammlung bringen will, wird Spiele in gewünschter Reihenfolge anpinnen können. Wann die Updates kommen ist noch nicht bekannt.

Upcoming features for the #PS4 UI coming.

-Wishlist/Gifting for Ps Store -Trophy progression -Timelog/stats for all games -ability to pin games on dashboard — Tidux (@Tidux) 10. Mai 2019

PlayStation4 Pro - Konsole (1TB, schwarz, Pro) Inhalt: PlayStation4 Pro-System 1 Terabyte, DUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

Die stärkste PS4: schneller, leistungsstärker und mit 4K-Gaming

Dank ultrascharfer Grafik, atemberaubend lebendiger Farben und flüssiger, stabiler Leistung erwachen deine PS4-Spiele zum Leben. Alle PS4-Titel werden auf PS4 Pro mit mindestens 1080p wiedergegeben. Manche Spiele verfügen über integrierte Features für PS4 Pro, andere werden mit noch besserer Leistung und Grafik dargestellt.

4K-Gaming: Spielen Sie die neuesten Spiele in gestochen scharfem 4K. Hauttöne wirken wärmer, Materialien erhalten eine realistische Struktur und Umgebungen erwachen wie nie zuvor zum Leben.

Spektakuläre Grafik Mit PS4 Pro werden Gesichtszüge realistisch dargestellt, sodass die Personen zum Leben erwachen. Kurven sind weicher und Kanten schärfer, wodurch visuelle Elemente wie Haare, Wasser und Gras ebenfalls lebendig wirken.

Quelle: @Tidux via Twitter