Numskull Designs – Merch Lineup zu Crash Team Racing

Der Merchandise Hersteller Numskull Designs hat heute sein neues Lineup zu Crash Team Racing Nitro-Fueled vorgestellt.

Numskull Designs bringt Crash Team Racing Merch an den Start

Das neue Sortiment an Merchandise umfasst dabei 16 Artikel. Mit dabei sind wieder Tassen, Shirts, Hoodies, Snapbacks und vieles mehr. Ein Highlight wird für viele Fans wahrscheinlich die Duftlampe in der Form von Crash in seinem Kart. Aber auch die Fellwürfel im Crash Design dürften sich gut an so manchem Rückspiegel machen. Vorbestellungen sind aktuell bereits live und der Start erfolgt dann zum Launch des Spiels am 21. Juni.

Plüschwürfel

Lufterfrischer

Holzkisten-Schlüsselanhänger

Trophäen-Schlüsselanhänger

Crash Cove T-Shirt

Eat the Road T-Shirt

Powerslide Hoodie

Face Snapback

Racing Snapback

Metallabzeichen Kaffeetasse

Trophäen Kaffeetasse

Wumpa Frucht Kaffeetasse

Reifen Coasters

Medaille

Toolbox Pin Set

Duftlampe im Kart Design

Quelle: Pressemeldung