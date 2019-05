MediEvil – Releasetermin und Trailer veröffentlicht

Im Rahmen der gestrigen State of Play, veröffentlichte Sony kurzerhand einen neuen Trailer zum Remake vom Action-Titel MediEvil und nannte mit diesem ebenfalls ein konkretes Releasedatum.

Wann erscheint MediEvil?

MediEvil erschien ursprünglich 1998 für die erste PlayStation und soll nun in einem stark überarbeiteten Remake zurück auf Sonys Heimkonsole finden. Inhaltlich werdet ihr hier in die Knochen von Sir Dan schlüpfen, einem ehemaligen Ritter, der auf dem Schachfeld sein Ende fand. 100 Jahre später wird dieser nun durch einen Fehler von seinem Erzfeind Zauberer Lord Zarok wiederbelebt. Zarok versucht das Königreich einzunehmen, dem Sir Dan zuvor einmal gedient hatte. Ein Kampf gegen die untote Armee von Lord Zarok beginnt! MediEvil soll bereits am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4 zu haben sein. Einen konkreteren Blick auf das Spiel könnt ihr euch im gestern veröffentlichten Trailer erhaschen:

Quelle: PlayStation via YouTube