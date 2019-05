Kingdom Come: Deliverance – Neuer DLC und Royal Edition angekündigt

Der letzte DLC zum Ritter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance, sowie die Royal Edition wurden diese Woche angekündigt. Wie der Herold von Warhorse Studios und Deep Silver verlauten ließ, werde man in der wahrscheinlich letzten Erweiterung einen weiblichen Charakter spielen können. Am 28. Mai 2019 wird der DLC “Das Los einer Frau” erscheinen und eine neue Perspektive bringen.

Mehr Frauen brauch das Land

Deep Silver bewirbt das vierte DLC mit folgenden Worten:

In „A Woman’s Lot“ schlüpfen die Spieler im Rahmen eines individuellen Quest-Strangs in die Rolle von Theresa in Begleitung ihres loyalen Hundes Tinker. Sie erfahren das einfach Leben in Skalitz und werden im weiteren Verlauf dieser spannenden Geschichte Zeugen des schicksalhaften Raubzugs Sigismunds aus einer vollkommen neuen Perspektive. „A Woman’s Lot“ stellt das fehlende Puzzleteil in der Geschichte um Skalitz dar, mit dem die Spieler herausfinden, was geschah, bevor Henry bewusstlos aufgefunden wurde.

Royal Edition für loyale Anhänger

Knapp zwei Wochen nach “A Woman’s Lot” erscheint die Royal Edition. Diese wird alle bis dahin erschienen Erweiterungen beinhalten (From The Ashes, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman’s Lot). Für Sammler wird es eine physische Box-Version geben, alle anderen können auf die digitale Version zurückgreifen.

