Persona 5 The Royal: Weitere Details zur Neuauflage bekannt

Nachdem Publisher Atlus mit Persona 5 The Royal eine optimierte Version des populären Rollenspiels angekündigt hat, wurde es zunächst etwas ruhiger um das JRPG. Nun gibt es endlich weitere Details zu den Spielinhalten und Verbesserungen.

Neue Musik, Confidants und mehr

Wie Director Daiki Itoh und Producer Kazuhisa Wad in einem Interview mit den Kollegen der Famitsu mitteilten, soll die Neuauflage The Royal in eine ähnliche Richtung gehen wie seiner Zeit Persona 3 Fes und Persona 4 Golden. Demnach habe man sich das Feedback der Community zu Herzen genommen und wolle das Pacing des Spiels entsprechend optimieren.

Der neue Charaktere Kasumi soll unsere altbekannten Helden übrigens in ein neues Licht rücken. Dementsprechend bekommt sie eine eigene Storyline spendiert. Zu ihren Fähigkeiten als neues Partymitglied ist bisher nichts bekannt.

Abseits davon wird es sogar 20 neue Musiktracks geben, die ihren Weg in die Neuauflage finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es sogar möglich sein, euren alten Speicherstand in The Royal zu übertragen.

Quelle: Game Infomer