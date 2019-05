Halo: The Master Chief Collection – Wird es Cross-Play geben?

Die Halo: The Master Chief Collection soll in den kommenden Monaten nach und nach ebenfalls für den PC erscheinen. Ob PC- sowie Xbox One-Spieler dann diverse Cross-Plattform-Features nutzen können, war bislang nicht bekannt. Community Director Brian Jarrard äußerte sich zu dem Thema nun via Twitter ausführlicher.

Dieses Feature ist mit dabei!

Laut Jarrard wird es definitiv möglich sein, seinen Spielstand samt der freigespielten Inhalte sowie Statistiken von der Xbox One auf den PC zu übertragen. Das Ganze soll demnach vollkommen problemlos ablaufen und schon ab Start des Spiel zur Verfügung stehen. Bezüglich eines geteilten Matchmaking-Systems zwischen der Redmonder Heimkonsole sowie dem PC wird es jedoch etwas schwieriger. So wäre es zwar durchaus denkbar für das Team, man müsste derzeit aber einfach noch herausfinden, wie das Ganze schlussendlich funktionieren könnte. Zum Release wird das typische Cross-Plattform-Play vorerst nicht dabei sein.

Quelle: Brian Jarrard via Twitter