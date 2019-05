Gamescom 2019 – Tagestickets für Samstags bereits ausverkauft

Die Gamescom ist die größte öffentliche Messe im Bereich Videogaming und Multimedia. Wie sich schon in den letzten Jahren herausgestellt hat, ist ein Tag ganz besonders beliebt.

Tagestickets für Samstag ausverkauft

Das ist zwar nicht ungewöhnlich, da die Tickets für den Messe-Samstag in den letzten Jahren immer ausverkauft waren. Doch so früh war das bisher auch noch nicht der Fall. Wer dennoch unbedingt am Samstag hin möchte, der hat noch die Möglichkeit an der Abendkasse für 7 Euro reingelassen zu werden. Somit hat man immerhin noch ca. vier Stunden Aufenthalt. Ob sich das lohnt, muss natürlich jeder selbst wissen. Für die anderen drei Publikumstage, sprich Mittwoch, Donnerstag und Freitag, sind weiterhin Tickets verfügbar. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass die Veranstalter von dem Erwerb über Drittanbieter dringend warnen. Auf diesen Plattformen werden die Tickets zu horrenden Preisen angeboten, oder man bekommt schlichtweg Fälschungen. Wir haben für euch hier den Link zum offiziellen Ticket Shop.

Quelle: Gamescom Ticket Shop