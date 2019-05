Game of Thrones – Xbox One im Stil der Serie

Zuletzt hat Microsoft via dem Xbox Twitter-Account einen interessanten Teaser zur Blockbuster-Serie Game of Thrones veröffentlicht. Hierauf war neben eine Feuerwand ebenfalls das Targaryen Siegel abgebildet. Nun lüftete Microsoft das Geheimnis um das Bildmaterial.

Die Xbox One im Game-of-Thrones-Look

Die Spekulationen um ein mögliches Videospiel-Projekt um die populäre Fantasy-Serie Game of Thrones hat sich schlussendlich leider nicht bewahrheitet. So stellte Microsoft unlängst die Xbox One im Gewand der bekannten Serien vor. Zum einen zeigte man eine Konsole im Look des Hauses Targaryen, zum anderen eine im Stil des Night King. Beide Konsolen können allerdings nicht erworben werden und sind streng auf eine einzelne Ausgabe limitiert. Lediglich über zwei Gewinnspiele kann eine dieser Konsolen ergattert werden. Zum einen könnt ihr für die Targaryen Edition über Twitter mitmachen, zum anderen steht euch das Gewinnspiel für die Night King Edition über Facebook zur Verfügung. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 22. Mai 2019.

Quelle: Xbox Wire