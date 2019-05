QuakeCon Europe – Offizielles Event in Europa angekündigt

Traditionell findet die QuakeCon jedes Jahr aufs neue in Dallas, Texas statt. Nun soll das Bethesda Event erstmals auch nach Europa kommen und den Fans hierzulande ein Pendant zum US-Gegenstück bieten.

QuakeCon kommt nach Europa

Stattfinden soll das Event bereits am 26. und 27. Juli 2019 in Printworks London. Die QuakeCon Europe soll ähnlich wie sein Vorgänger gänzlich kostenlos für alle Besucher bleiben. Dennoch wird es nötig sein sich ein Ticket im vorhinein zu sichern, da die Zugänge begrenzt sind. Die Tickets könnt ihr euch unter folgendem Link sichern. Auch die QuakeCon Europe soll ähnlich wie das Original dieses Jahr vollkommen im Zeichen von DOOM stehen. Unter anderem wird so DOOM Eternal spielbar sein. Außerdem sollen RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Fallout 76, Quake Champions und The Elder Scrolls Online näher beleuchtet werden. Interessanterweise wird ebenfalls ein Retro-Bereich angedacht, bei dem ihr euch die Geschichte von DOOM genauer zu Gemüte frühen könnt.

Quelle: QuakeCon