Marvel: Ultimate Alliance 3 – Zwei neue Helden bestätigt

Nachdem es zunehmend ruhiger um das Switch exklusive Marvel: Ultimate Alliance 3 – The Black Order wurde, haben die Macher nun endlich neue Infohappen für uns.

Zwei neue Charaktere vorgestellt

Im Rahmen einer neuer Coverstory stellten die Kollegen von Game Infomer nun nämlich die nächsten beiden, spielbaren Charaktere vor. Mit an Bord ist ab sofort auch Hawkeye. Der Bogenschütze präsentiert sich im Spiel in seiner altbekannten lila-schwarzen Uniform, die sehr an das Design von Matt Fraction aus den Jahren 2012 bis 2015 erinnern lässt.

Der zweite neue Charaktere im Spiel wird Ms. Marvel. Hier hat man sich allerdings ganz klar an der Version von Kamala Khan orientiert. Die Interpretation von Carol Danver stand hier nicht Pate.

Marvel: Ultimate Alliance 3 – The Black Order erscheint am 19. Juli 2019 exklusiv für die Switch. Bis zum Release sollen den Spielern bereits über zwei Dutzend bekannter Marvel-Helden zur Verfügung stehen.