Apex Legends – Mobile-Version im Anflug

Der Free2Play-Titel Apex Legends wird schon sehr bald auch auf mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen.

Mobile-Version in Arbeit

Im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat EA gleich eine völlig neue Plattform für den Battle-Royal-Hit Apex Legends angekündigt. Demnach befinde sich das Unternehmen bereits in “fortgeschrittenen Verhandlungen”, das Spiel auf weitere Plattformen zu bringen. Dabei spricht EA ganz explizit von entsprechenden Mobile-Versionen für Android und iOS. Wir erinnern uns: Gerade bei den Konkurrenten PUBG und Fortnite waren die Versionen für Smartphones und Co. extrem erfolgreich. Kein Wunder also, dass auch EA auf diesen Zug aufspringen möchte. Darüber hinaus sollen auch weitere Regionen wie die Märkte China und Korea nach und nach erschlossen werden.

Erst zuletzt gelang es Apex Legends den sagenhaften Meilenstein von 50 Millionen Spielern zu knacken. Abseits davon berichtet EA, dass der Titel für einen immensen Zuwachs auf Origin gesorgt habe. Satte 30 Prozent der Spieler haben sich extra für den Titel auf der Plattform registriert.