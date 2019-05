Nintendo Switch Online – Diese NES-Titel kommen noch auf die Nintendo Switch

Ähnlich wie bei den kostenpflichtigen Diensten PlayStation Plus und Xbox Live erhalten Abonnenten auch bei Nintendo Switch Online jeden Monat kostenfreie Spiele. Bei der Umsetzung für Nintendos aktuelle Heimkonsole hat man sich erst einmal darauf fokussiert NES-Titel zu veröffentlichen. Nun sind drei weitere Spiele angekündigt worden, die in Zukunft für Abonnenten zur Verfügung stehen.

Donkey Kong Jr. kommt über Nintendo Switch Online

Nintendo hat nun drei neue NES-Klassiker bekannt gegeben, die in Zukunft das Portfolio für Abonnenten erweitern werden. Dabei handelt es sich um den Plattformen Donkey Kong Jr., VS. Excitebike und das Geschicklichkeitsspiel Clu Clu Land. Wann diese Titel letztendlich zur Verfügung stehen, gab der japanische Konzern bislang noch nicht bekannt. Zuletzt sind Punch-Out!!, Super Mario Bros. The Lost Levels und Star Soldier über den Online Service veröffentlicht worden.

Quelle: DualShockers