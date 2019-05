Ghost Recon – Wird morgen ein neuer Teil angekündigt?

Publisher und Entwickler Ubisoft plant bereits für Morgen Abend eine große Ankündigung im Bezug auf die Marke Ghost Recon.

Via Twitter verkündete das französische Unternehmen nun, dass man am morgigen Mittwoch eine Ankündigung bezüglich Ghost Recon vornehmen wird. Das Streaming-Event startet demnach um 20.30 Uhr deutscher Zeit auf YouTube und Twitch. Versprochen wird eine Weltpremiere samt brandneuem Trailer-Material.

Ungewiss ist hislang, ob es sich dabei um einen völlig neuen Teil der Spieleserie handelt oder doch nur ein Update des drei Jahre alten Ghost Recon: Wildlands ist. Wir dürfen gespannt sein, was sich Ubisoft für Morgen hat einfallen lassen.

Calling all Ghosts.

Tune into the #GhostRecon World Premiere event May 9 at 11:30 am PT.

❤️ this Tweet to watch the Official Announce Trailer on May 9! pic.twitter.com/n7emQ6M0p7

— Ghost Recon (@GhostRecon) May 6, 2019