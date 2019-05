Xbox One – Zwei weitere Titel abwärtskompatibel

Microsoft bietet Xbox One-Besitzer seit einigen Jahren bereits die Abwärtskompatibilität von bekannten Xbox 360-Titel an. Das Portfolio wird hierbei ständig erweitert. Nun halten zwei weitere, bekannte Klassiker Einzug auf die aktuelle Redmonder Heimkonsole.

Ninja Gaiden und Trials auch auf der Xbox One spielbar

Nachdem zuletzt Ninja Gaiden 2 auch endlich auf der Xbox One spielbar wurde, können Fans nun ebenfalls Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge auf ihrer aktuellen Heimkonsole konsumieren. Eine Optimierung eigens für die Xbox One hat der Action-Titel allerdings nicht spendiert bekommen. Zudem könnt ihr ab sofort ebenfalls auf Trials Evolution zurückgreifen. Das 2,5D Rennspiel ist ursprünglich 2012 auf der betagteren Xbox 360 veröffentlicht worden. Mitunter sind nun über 500 Xbox 360-Klassiker auf der Xbox One spielbar.



Xbox Game Pass | 1 Monat Mitgliedschaft | Xbox Live Download Code Über 100 Games - Riesige Auswahl an Blockbustern und monatlich neuen Inhalte

Neue Exklusivtitel - Spielen Sie neue Xbox Exklusivtitel direkt ab Veröffentlichung und solange Sie möchten

Wenig zahlen, viel spielen - Lernen Sie jetzt den Xbox Game Pass kennen und erleben Sie so viel Spielspaß wie nie zuvor

Erleben Sie ein Vielzahl an Spielen jedes Genres sowie Blockbuster und von Kritikern gefeierte Indie-Games

Sparen Sie 20% beim Kauf von Xbox One Spielen im aktuellen Game Pass Katalog und erhalten Sie zusätzlich 10% auf jedes Xbox One Spiele-Add-on.

Quelle: Xbox Dynasty