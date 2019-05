The Witcher – Dreharbeiten der Netflix-Serie fast abgeschlossen

Die Dreharbeiten zur „The Witcher“-Serie scheinen fast komplett abgeschlossen zu sein. Einem Release sollte damit nichts mehr im Wege stehen.

Dreharbeiten fast vollständig abgeschlossen

Die Witcher-Serie scheint einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben. Wie Regisseurin Charlotte Brandstrom und Schauspieler Adam Levy nun via Instagram verrieten, habe man die Dreharbeiten in Ungarn bereits erfolgreich beenden können. Damit verbleiben nur noch wenige Szenen, die entsprechende in Polen abgedreht werden müssten. Der Großteil der Arbeiten befinde sich also bereits im Kasten.

Die Dreharbeiten scheinen damit offenbar vollends nach Plan zu verlaufen. Das Ende der Arbeiten wurde schon im Vorfeld auf Mai bzw. Juni terminiert. Die Ausstrahlung ist unterdessen für Ende des Jahres definiert.

