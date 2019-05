PlayStation Store – Big in Japan-Sale gestartet

Erst kürzlich bot Sony im Rahmen des Frühlingssales zahlreiche Blockbuster zu einem vergünstigten Preis im hauseigenen Store an. Nun werden erneut zahlreiche AAA-Titel mit großen Rabatten bedacht.

Big in Japan-Sale mit Resident Evil, Tekken und Persona

Unter dem Motto Big in Japan könnt ihr somit derzeit Blockbuster aus japanischen Entwicklerstudios kostengünstig erwerben. Unter anderem mit dabei sind Titel aus dem Hause Capcom, Square Enix oder Bandai Namco. Hier könnt ihr ab sofort die Neuauflage von Resident Evil 2 für nur 39,99 Euro, Dragon Ball FighterZ für lediglich 24,99 Euro, Tekken 7 zu einem Preis von 17,99 Euro oder für 19,99 Euro Persona 5 ergattern. Zudem stehen ebenfalls Monster Hunter World, Jump Force, Dark Souls: Remastered, Yakuza 6 und viele weitere Titel mit reduzierten Preisen zur Verfügung. Neben Vollversionen könnt ihr euch zudem über günstigere Erweiterungen und Zusatzinhalte zu japanischen Titeln freuen. Am 16. Mai um 0.59 Uhr endet der Big in Japan-Sale im PlayStation Store wieder. Zum Sale gelangt ihr über folgenden Link.



Quelle: PlayStation Store