Devil May Cry – Erster Teil erscheint für die Switch

Mit Devil May Cry 5 hat Capcom wieder erfolgreich an die Spitze gebracht. Der erste Teil der Reihe wurde jetzt für die Switch angekündigt.

Im Sommer soll der Titel der die Dämonenaction damals auf der Playstation 2 startete, auch auf Nintendos Hybridkonsole erscheinen. Der offizielle Twitterkanal gab jedoch keinen genaueren Termin bekannt. Mit dem Release von Dantes erstem Abenteuer sind zwar weitere Ports nicht bestätigt aber man sollte damit rechnen in Zukunft vielleicht noch den einen oder anderen Port zu sehen. Man darf sicherlich gespannt sein, ob Dante auch auf der Switch wieder eine große Fangemeinde finden kann.

Relive the adventure that introduced the legendary Dante to the world with the original Devil May Cry, coming to #NintendoSwitch this Summer. pic.twitter.com/Hh8hFDnLQK

— Devil May Cry 5 (@DevilMayCry) 6. Mai 2019