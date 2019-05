Newstime vom 5. Mai 2019

In dieser Ausgabe der Newstime reden wir über das Thema, über welches man eigentlich lieber nicht reden will: Der Sonic-Film. Dieser hat dank seines ersten Trailers einen ordentlichen Shitstorm abbekommen, der sogar zu etwas geführt hat. Des Weiteren analysieren wir einen japanischen Super Mario Maker 2 Trailer, um neue Infos über das Spiel zu erhalten. Epic Games sichert sich neben Exklusivtiteln nun auch ganze Entwicklerstudios, Retro Studios sucht nach neuen Entwicklern für Metroid Prime 4 und die dritte Episode von Life is Strange 2 erhält einen Launch-Trailer. Achja, und zu Borderlands 3 gab es diese Woche erstes Gameplay und neue Informationen.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube

Newstime gibt es auch als reinen Audiopodcast

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, per RSS oder bei iTunes!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für den NAT-Talk? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: info@nat-talk.de.