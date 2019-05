Sonic the Hedgehog – Filmcharakter wird nach Fan-Aufruhr geändert

Die Realverfilmung von Sonic the Hedgehog sorgte bereits mit den ersten Postern für einen Aufschrei in der Fangemeinde des blauen Igels, der erste Trailer jedoch brachte das Fass zum Überlaufen. Nicht nur, dass die Handlung des Films ganz offensichtlich klischeebelastet und vorhersehbar ist oder die Gags uralt sind und nicht zünden, auch der Hauptcharakter selbst sorgt für Unmut. So sehr, dass sein Aussehen nun sogar verändert werden soll.

Sonic the Hedgehog wird überarbeitet

Die Optik von Sonic passte einfach nicht, da waren sich die Fans einig. Es ist nicht die Gewohnheit, dass Filmstudios auf solche Kritik hören und kurzerhand Änderungen versprechen. Doch Jeff Fowler, Regisseur von Sonic the Hedgehog, postete nun auf Twitter:

„Danke für eure Unterstützung und eure Kritik. Die Nachricht ist laut und deutlich…ihr seid mit dem Design nicht zufrieden und wollt Änderungen. Es wird passieren. Jeder bei Paramount und Sega ist fest entschlossen, diesen Charakter so gut wie möglich zu gestalten“

Wie diese Änderungen aussehen sollen, ist noch nicht bekannt. Bereits jetzt gibt es viele Fandesigns, welche dem Igel aus den Spielen schon sehr nahe kommen. Neben Sonic spielt übrigens niemand Geringeres als Jim Carrey den fiesen Dr. Robotnik bzw. Eggman. Der Film kommt am 6. Februar 2020 in die deutschen Kinos.

https://twitter.com/fowltown/status/1124056098925944832?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1124056098925944832&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.filmstarts.de%2Fnachrichten%2F18524977.html

Quelle: filmstarts