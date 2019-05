Rage 2 – Goldstatus erreicht und PC Specs enthüllt

Der Release von Rage 2 rückt immer näher und jetzt wurde auch der finale Meilenstein erreicht.

Rage 2 erreicht Goldstatus

Über den offiziellen Blog gab Bethesda gestern bekannt, dass das Sequel zum chaotischen Shooter Goldstatus erreicht hat. Passend zu dieser Ankündigung gab es umfangreiche Details dazu, wie die Performance auf den unterschiedlichen Plattformen sein wird. Darüber hinaus gab es auch eine offizielle Bekanntgabe der PC Anforderungen. So wird PS4 1080p mit maximal 30fps bieten und Xbox One 900p mit maximal 30fps. Xbox One X und PS4 Pro werden beide 1080p und 60fps unterstützen.

PC Empfohlene Anforderungen

64-Bit Prozessor

Windows 7, 8.1 oder 10 (64 Bit Versionen)

Intel Core i7-4770 oder AMD Ryzen 5 1600X

8GB RAM

Nvidia GTX 1070 8GB oder AMD Vega 56 8GB

50GB Festplattenspeicher

PC Minimale Anforderungen

64-Bit Prozessor

Windows 7, 8.1 oder 10 (64 Bit Versionen)

Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 3 1300X

8GB RAM

Nvidia GTX 780 3GB oder AMD R9 280 3GB

50 GB Festplattenspeicher

RAGE 2 Deluxe Edition [PlayStation 4] Rage 2 Grundspiel (PS4)

Digital Deluxe Boni: Erweiterung "Das Erwachen der Geister", DOOM BFG, "Wasteland Wizard" Cheat-Codes, Fortschritts-Booster, Standarte

Quelle: Bethesda