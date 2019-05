Game Charts – Days Gone-Zombies besiegen World War Z-Zombies (KW17.2019)

Aktuell schleichen viele Zombies auf den Konsolen herum. Grund genug für GfK Entertainment genauer hinzuschauen und die aktuellen Game-Charts zu veröffentlichen. In der Kalenderwoche 17.2019 steigt Days Gone auf Platz 1 der PS4-Charts ein und besiegt somit die Zombies aus World War Z. Das nervenzerreißende Action-Adventure, das in einer riesigen, postapokalyptischen Welt spielt, verkauft sich nicht nur in der Standard-Version hervorragend, sondern kommt dank Special Edition und Collector’s Edition zusätzlich auf den Positionen drei und sechs unter.

Mortal Kombat 11 kämpft sich tapfer auf Platz 2 der PlayStation 4-Rangliste. Auf der Xbox One schafft es die kultige Beat ’em Up-Reihe sogar auf Platz 1. Die weiteren Medaillen holen hier World War Z und Tom Clancy’s The Division 2.

Days Gone sichert sich Platz 1 der deutschen Game-Charts

Städte bauen, Alltag planen, Farm bewirtschaften: Bei den Computerspielen geht’s strategisch statt schießwütig zur Sache. Meistverkaufte PC-Titel sind Anno 1800, Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator 19. Auf Nintendo Switch setzt sich die Top 5 aus dem Mario-Universum zusammen: New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Yoshi’s Crafted World, Super Smash Bros. Ultimate und Super Mario Party.

Der Wii U-Vorwochensieger Just Dance 2019 tanzt etwas aus der Reihe und macht Platz für The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Minecraft. Auf dem Nintendo 3DS bleibt mit Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiboo Selects alles beim Alten. PS3- und Xbox 360-Fans kaufen weiterhin am liebsten FIFA 18 und Minecraft.

Quelle: gfk-entertainment.com