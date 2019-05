Final Fantasy XIV – Add-on Heavensward ist derzeit kostenlos

Square Enix gewährt Spielern von Final Fantasy XIV erneut Zugriff auf ein gratis Add-on. Dabei handelt es sich um die Erweiterung Heavensward. Die Aktion ist allerdings temporär begrenzt. Das Add-on kann danach allerdings dauerhaft behalten werden.

Heavensward vollkommen kostenlos

Wer das Basisspiel A Realm Reborn oder die Online Starter Edition von Final Fantasy XIV für den PC oder die PlayStation 4 besitzt, kann derzeit an dem attraktiven Angebot seitens Square Enix teilnehmen. Noch bis zum 27. Juni 2019 hab ihr die Chance euch somit die Erweiterung Heavensward dauerhaft zu sichern. Unter anderem bringt das Add-on fliegende Reittiere sowie das neue Volk der Au Ra mit ins Spiel. Zudem werden noch die drei neuen Jobs Dunkelritter, Astrologe und Maschinist in Final Fantasy XIV integriert. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich im offiziellen Square Enix Store die Erweiterung für den PC kostenlos herunterladen. Heavensward steht auf der PlayStation 4 hingegen im offiziellen Store von Sony kostenfrei zur Verfügung.

Final Fantasy XIV Complete Edition [PS4] Inkl. das Hauptspiel "Final Fantasy XIV: A Realm Reborn"

Inkl. die Erweiterung "Final Fantasy XIV: Heavensward"

Inkl. die Erweiterung "Final Fantasy XIV: Stormblood"

30 Tage Spielzeit

Quelle: Square Enix