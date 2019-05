Stardew Valley – Nächstes Update bringt neue Map

Die Framing-Simukation Stardew Valley soll schon bald ein neues umfangreiches Update spendiert bekommen.

Entwickler Eric Barone zufolge wird mit Version 1.4 von Stardew Valley ebfenalls ein großes Update auf die Spielerschaft losgelassen. Dieses soll allem voran die neue Farm-Map namens “Four Courners” einführen.

Darüber hinaus werden Multiplayer-Spiele eine neue Option bezüglich ihrer Finanzen erhalten: Mehrspieler-Partien dürfen zukünftig selbst entscheiden, ob sie sich die Gelder wie bisher teilen oder aber deren Einkommen in getrennten Geldtöpfen landen soll. Barone will den Spielern so mehr finanzielle Freiheiten geben, Resourcen werden aber auch weiterhin geteilt. Solltet ihr euch bereits in einem bestehenden Multiplayer-Spiel befinden, könnt ihr die entsprechende Einstellung beim Bürgermeister nochmals ändern.

Das Update hat zwar noch keinen finalen Releasetermin, soll aber zunächst für den PC erscheinen.

Hey everyone, just wanted to share this screenshot from the upcoming 1.4 update! It's a big one, & this image only reveals a fraction of what's coming. Featured here is a new farm map called Four Corners that's perfect for the much requested "separate money" option in multiplayer pic.twitter.com/wwI1nHWpvX

— ConcernedApe (@ConcernedApe) April 27, 2019