PlayStation Plus – Das sind die Spiele im Mai 2019

Wie jeden Monat dürfen sich Abonnenten des Online-Service PlayStation Plus auch weiterhin über kostenlose Spiele freuen. Während das Angebot für die PlayStation Vita sowie die PlayStation 3 vor nicht allzu langer Zeit bereits eingestampft wurde, erhalten Abonnenten fortan nur noch Titel für die aktuelle Heimkonsole aus dem Hause Sony.

Das erwartet euch im Mai

Demnach steht euch im Mai bei PlayStation Plus unter anderem das Koop-Spektakel Overcooked zur Verfügung. Hier kocht ihr gemeinsam oder gegeneinander auf einzigartigen Plattformen immer neue Rezepte. Seid aber schnell, die Zeit zählt nämlich mit! Zudem wird ebenfalls mit What Remains of Edith Finch ein düsteres Adventure zur Verfügung stehen. Der Indie-Hit wurde erstmals im April 2017 veröffentlicht. Die beiden Titel werden euch ab dem 07. Mai 2019 zum Download bereit stehen.

Quelle: PlayStation via YouTube