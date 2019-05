Borderlands 3 – Keine Lootboxen vorhanden

Wie Gearbox-Chef Randy Pitchford auf dem gestrigen Gameplay-Reveal-Event bekannt gab, wird Borderlands 3 nicht auf Lootboxen oder spielbeeinflussende Mikrotransaktionen setzen.

Pitchford zufolge werde man aber sowohl kostenpflichtige Story-Erweiterungen als auch kosmetische Items anbieten, die ihr mit Echtgeld erwerben könnt. Zufallsgenerierte Lootboxen oder Waffen, Schilde und Co., die euch einen spielerischen Vorteil verschaffen, werden es aber nicht ins Spiel schaffen.

“We’re selling cosmetic items, but we’re not going to nickel and dime players. DLC will come down the line, but the game won’t have anything excessive.”

“We’ve made a commitment to the story, style, and design that our fans have told us loud and clear that they cherish and want us to preserve”.