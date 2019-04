Xbox Game Pass – Diese Titel sind ab Mai nicht mehr verfügbar

In unregelmäßigen Abständen stockt Microsoft den hauseigene Dienst Xbox Game Pass immer wieder mit neuen Spieleperlen auf. Ab und an müssen aber ebenfalls bekannte Titel den Abo-Service wieder verlassen. Nun gab der Redmonder Konzern neun Spiele bekannt, die im Mai nicht mehr für Abonnenten im Xbox Game Pass zu finden sein werden.

Diese neun Titel sind ab dem 1. Mai raus

Mitunter dabei ist der Arcade-Skateboard-Titel OlliOlli sowie die Fortsetzung OlliOlli 2: XL Edition. Außerdem entfallen ab Mai ebenfalls der Shooter Homefront: The Revolution und das Survival-Abenteuer Sheltered. Zudem gesellen sich die Spiele The Golf Club, The Swapper, Unmechanical: Extended Edition, Sonic & Knuckles sowie Pumped BMX +. Wer Zugriff auf den Xbox Game Pass hat, kann sich diese Spiele noch für kurze Zeit vergünstigt in Microsofts hauseigenem Store ergattern.



