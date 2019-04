Pokémon Schwert / Schild – Vermeintlicher Releasetermin geleakt

Ein neuer und sehr detaillierter Leak könnte nun den Release-Zeitraum von Pokémon Schwert und Schild verraten.

Release Mitte November?

Via Reddit tauchte nun ein mutmaßlicher Marketing-Fahrplan für Pokémon Schwert und Schild auf, der neue Ankündigungen zu den Editionen sowie deren Releasetermin vorhersagt. Sollte sich dieser Zeitplan bewahrheiten, dann dürften die beiden Spiele irgendwann zwischen dem 15. November und 20. November offiziell für Nintendo Switch erscheinen. Unwahrscheinlich ist der Zeitraum zudem überhaupt nicht, erschienen Pokemon-Titel zuletzt doch immer pünktlich zum Weihnachtsgeschäft an einen Dienstag oder Freitag.

Abseits davon prophezeit der Plan die Vorstellung des offiziellen Box Arts am 15. Mai im Corocoro-Magazins. Was an den Gerüchten dran ist, werden wir also aller Wahrscheinlichkeit nach schon sehr bald erfahren.

Den geleakten Zeitplan findet ihr nachfolgend:

May 15: Corocoro reveal of the box art

June 27 – A panel at Salt Lake City Comic Con

July 10 – Gen 8 Funko Pops

July 20 – A panel at San Diego Comic Con

August 29 – Panel at a PAX

September 12 to 14 – Tokyo Game Show

September 15 – More reveals from Corocoro magazine

October 4 – New York Comic Con and a promotional tour

October 11 – More promotional tours, one in Europe and the other in one of the Americas

October 12 – Panel at PAX Australia and an Australian promotional tour

November 2 – Nintendo and Game Freak event at EGX Berlin

November 15 to 20 – Pokemon Sword and Shield‘s Release Date

Quelle: Reddit