Dying Light 2 – E3-Auftritt bestätigt

Nachdem Dying Light 2 bereits auf der letztjährigen E3 groß angekündigt wurde, wurde es schlussendlich still um den Zombie-Action-Titel aus dem Hause Techland. Nun meldete sich der polnische Entwickler zum Projekt erneut zu Wort und bestätigt den Auftritt von Dying Light 2 auf der kommenden E3.

Über Twitter gab man die Information nun bekannt, dass Dying Light 2 definitiv auf der E3 2019 zu sehen sein wird. Hier erwarten Fans vor allem frische sowie aktuelle Einblicke in das Open-World-Projekt. Ein festes Releasedatum hat der Titel nach wie vor noch nicht. Generell sind wenige Informationen zum Action-Spiel bekannt. Bereits veröffentlicht wurde bislang aber, dass die Story von Dying Light 2 in keinem Zusammenhang mit dem Erstling der Reihe stehen wird. So sollen auch Neueinsteigern simpel in den neuen Ableger einsteigen können.

We're bringing Dying Light 2 to #E3. We can't wait to show you the latest look at our most ambitious project to date.

See you there!#DyingLight2 #E32019 pic.twitter.com/sSSgN7xCsw

— Dying Light (@DyingLightGame) April 26, 2019