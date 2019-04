Super Mario Maker 2 – Japanische Werbung enthüllt weitere Details

Super Mario Maker 2 wird mit einer Menge neuen Features im Vergleich zum ersten Teil aufwarten. Viele davon konnte man bereits im Vorstellungstrailer sehen, vieles wird aber noch geheim gehalten. Kenner können jedoch jeden neuen Screenshot analysieren und zahlreiche Neuigkeiten entdecken. Dies beweist nun ein Poster, welches als Werbung für das Spiel in japanischen Geschäften aushängt.

Neue Objekte, Gegner und Features für Super Mario Maker 2 entdeckt

Das Poster soll eigentlich nur Super Mario Maker 2 in Japan bewerben, enthüllt somit aber auch viele neue im Spiel enthaltene Features. So kann man im Super Mario Bros.-Stil den Dschungel als Hintergrund auswählen, den Wasserpegel manuell einstellen, Schlangenblöcke einfügen und Mario ein neues Outfit verpassen sowie ihn größer machen. Ein weiterer Screenshot zeigt Meowser, die Katzenversion von Bowser, die neue Gegnerart Glutfisch und die Eisweld im Super Mario 3D World-Stil. Die restlichen Screenshots zeigen andersfarbige Röhren, Gegner welche von Schienen hängen und seltsame weiße Plattformen. Die Screenshots sind allesamt etwas unscharf, aber die Analysten von GameXplain haben all diese Features aus den Bildern herausgepickt. Am 28. Juni können wir diese Neuerungen dann in Super Mario Maker 2 auf der Switch ausprobieren.

