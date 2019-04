Newstime vom 28. April 2019

Neue Woche bedeutet eine neue Folge Newstime. In dieser Woche wurde zum Beispiel Planet Zoo angekündigt, ein spiritueller Nachfolger zu Zoo Tycoon. Entwickler Frontier hat bereits mit Planet Coaster bewiesen, dass ihnen spirituelle Nachfolger (in diesem Fall zu Rollercoaster Tycoon) liegen. Keinen Nachfolger sondern eine Art Definitive Edition erhält Persona 5. Es heißt Persona 5 the Royal und bekommt ein paar neue Szenarien, neue Musik und einen neuen Charakter spendiert. Zudem gibt es mit Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ein Spinoff zur Reihe. Außerdem erhalten A Hat in Time, Starlink Battle for Atlas, Dragon Ball FighterZ und Kingdom Hearts einen DLC, Mario Maker erhält einen Releasetermin und Fortnite erhält ein Avengers: Endgame-Event. Releasetechnisch gibt es diese Woche lediglich zwei Ports.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube

Newstime gibt es auch als reinen Audiopodcast

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, per RSS oder bei iTunes!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für den NAT-Talk? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: info@nat-talk.de.