Metroid Prime 4 – Entwicklerteam wird deutlich vergrößert

Die Retro Studios suchen derzeit händeringend nach Unterstützung für das Entwicklerteam von Metroid Prime 4.

Mehr Ressourcen für Metroid Prime 4

Erst vor einigen Wochen berichtete Nintendo davon, dass die Arbeiten an Metroid Prime 4 neugestartet werden sollen. Als neuer Entwickler traten die renommierten Retro Studios auf den Plan, die nun nach Verstärkung suchen.

Wie die Spieleschmiede nun namlich bekannt gab, will man das zuständige Team signifikant vergrößern und diverse neue Stellen besetzen. Insgesamt werden für zwölf verschiedene Bereiche neue Mitarbeiter gesucht, darunter Art Director, Product Tester, Character Artist und Cinematics Artist.

Alles in allem dürften sich die Arbeiten am Action-Sequel jedoch noch in den Kinderschuhen befinden. Bis wir nächste handfeste Informationen zum Spiel erhalten, wird noch einige Zeit ins Land ziehen.

Quelle: Retro Studios