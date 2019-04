Kingdom Hearts III – Erster DLC angekündigt

Seit Anfang diesen Jahres können Fans in Kingdom Hearts III wieder den Mix aus Disney und Final Fantasy genießen. Jetzt ist durchgesickert, dass es neue Inhalte für das Spiel geben wird. Dies wurde bislang nicht offiziell von Square Enix verkündet, sondern auf einem Kingdom Hearts Orchestra-Event verraten.

Auf dem Konzert gab es einen Überraschungsauftritt von Tetsuya Nomura, Chefentwickler bei Square Enix. Er ließ verlauten, dass an einem DLC namens “ReMIND” gearbeitet werde. Dieser bringt ein neues Szenario ins Spiel, welches passenderweise auch ReMIND heißt. Dann gibt es eine Limit Episode mit Boss, eine Secret Episode mit Boss, neue englische Sprachsausgaben und eine neue Schlüsselklinge mit neuer Form. Die Klinge ist übrigens der einzige kostenlose Inhalt, der Rest des DLCs ist Bezahlinhalt. Bleibt nur noch eine offizielle Ankündigung des Zusatzinhalts abzuwarten.

Tetsuya Nomura just announced the upcoming DLC contents at the KH Orchestra.

The temporary title is “Kingdom Hearts III ReMIND”

Paid

-Additional Scenario “ReMIND”

-Limit Episode + Boss

-Secret Episode + Boss

-English VA Option

Free

-New Keyblade + New Form

— Yanilyn ヤニリン 🗝 Just went to KH Orchestra TODAY 昼 (@YanilynGaming) April 27, 2019