World of WarCraft – Offizielle Kunstdrucke erhältlich

Kunstdrucke zu World of WarCraft ab sofort erhältlich

Die von Blizzard erschaffenen Universen WarCraft, StarCraft, Diablo und Overwatch erfreuen sich besonders großer Beliebtheit. Auch was Kunst angeht. Bei Cook and Becker sind ab sofort Kunstdrucke in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Motiven zu World of WarCraft erhältlich. Weitere Kollektionen aus den anderen Spielreihen sollen noch folgen. Die Kunstdrucke sind allesamt offiziell lizenziert und nur in begrenzter Stückzahl vorhanden. Die einzelnen Kunstwerke werden nach höchsten Standards und Detailgetreu reproduziert. Ab wann die anderen Kollektionen erscheinen, ist leider noch nicht bekannt.

Quelle: Cook and Becker